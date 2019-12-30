В Петербурге анонимные лжеминеры добрались до школ

Детей экстренно выводят на улицу.

В четверг, 16 января, Петербург вновь накрыла волна эвакуаций. На этот раз анонимные минеры взялись за образовательные учреждения.

Неизвестные "заминировали" такие школы, как 147, 156, 177, 276, 292, 312, 314, 318, 405, 408, 470, 490, 530, 562, гимназии № 117, а также из лицея № 410 в Пушкине.

Отметим, что это уже 26 день эвакуаций в Северной столице. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткоинов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге определили площадки для установки газовых автозаправок.

Фото:pixabay