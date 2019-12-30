В Петербурге определили площадки для установки газовых автозаправок

В городе появится 19 АЗС на метане в течение четырех лет.

В Петербурге за четыре года построят 19 автозаправок, работающих на метане, следует из постановления Смольного об утверждении программы газификации. Эта программа рассчитана на сотрудничество с "Газпромом".

В городе проведут 190 километров газопровода, а 15 крупных котельных переведут на работу на природном газе. Стоимость программы измеряется в 28 миллиардах рублей.

Отмечается, что новые АЗС появятся в Колпино, Шушарах, Зеленогорске, поселке Левашово и, по большей части, на окраинах города. В центре установка газовых заправок не предусмотрена. На данный момент в Петербурге работает лишь в Сестрорецке, поселке Старо-Славянка и на юге города.

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