Петербургские полицейские поймали в Карелии налётчика на АЗС

Разбойник грабил кассовые аппараты, угрожая работникам ножом.

Петербургские полицейские задержали жителя Карелии, подозреваемого в двух налётах на автозаправочные станции. Об этом 13 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Разбойником оказался безработный и ранее неоднократно судимый 29-летний житель города Олонец. Как полагает полиция, ночью 9 января с разницей в полчаса мужчина ограбил станцию на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице. Прикрывая лицо и угрожая работникам ножом, злоумышленник требовал деньги из кассового аппарата и, получив их, скрывался. Добыча налетчика составила 17 тысяч рублей за оба нападения.

По фактам случившегося возбуждены уголовные дела о разбое, предполагаемый разбойник задержан, нож изъят. Отмечается, что особенностью преступлений мужчины было нахождение в соседнем регионе, а не на родине. Полиция проверяет иные возможные эпизоды его преступной деятельности.

Ранее в Купчино таксист брызнул газом в лицо пассажиру и обчистил его карманы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД