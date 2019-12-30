В Купчино таксист брызнул газом в лицо пассажиру и обчистил его карманы

Водитель и клиент законфликтовали из-за суммы поездки.

В воскресенье, 12 января, в полицию обратился 37-летний петербуржец, который рассказал о конфликте с таксистом, в результате которого пострадал. Об этом 13 января сообщила пресс-служба городского ГУ МВД.

Со слов мужчины, ранним утром того дня он вышел из ночного клуба на Дунайском проспекте и сел в такси, попросив водителя отвезти его на улицу Народную. В ходе поездки между клиентом и таксистом вспыхнул конфликт из-за суммы вызова, водитель брызнул пассажиру в лицо из газового баллончика, затем обчистил карманы мужчины и забрал более 4 тысяч рублей. В пылу перепалки пассажир забыл в автомобиле свой телефон.

После случившегося пострадавший дошел до ближайшей автозаправки на Малой Карпатской улице и сообщил о нападении в полицию. Ущерб мужчина оценил почти в 10 тысяч рублей. Полиция начала розыск недобросовестного водителя.

Ранее стало известно, что неизвестный жестоко избил женщину на Дыбенко.

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