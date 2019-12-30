Неизвестный жестоко избил женщину на Дыбенко

Она находится в реанимации.

В Петербурге 12 января ночью в полицию обратилась 33-летняя женщина с заявлением о том, что она стала свидетельницей избиения. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Свидетельница рассказала, что около дома № 9/1 на улице Дыбенко неизвестный набросился на женщину. Позже в полицию поступила телефонограмма о госпитализации 50-летней женщины в тяжёлом состоянии.

У потерпевшей закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер и травма грудной клетки. Опросить женщину пока что невозможно.

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Фото: Piter.tv