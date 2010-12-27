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В Невском районе эвакуируют жильцов жилого дома
Сегодня, 16:57
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IRINA_CHALKINA

В Невском районе эвакуируют жильцов жилого дома

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В МЧС никакой информации об экстренном случае не поступало.

В понедельник, 30 сентября, в Невском районе эвакуировали жильцов жилого дома. Об этом горожане сообщили в соцсетях. В МЧС никакой информации об экстренном случае не поступало.

Инцидент произошел на Товарищеском проспекте, 22. Горожане предположили, что их эвакуируют из-за угрозы взрыва. Согласно последним данным, правоохранители уже уехали. Ничего опасного не обнаружено.

По информации СМИ, сотрудники ОМОН  производили изъятие боеприпасов. Официального подтверждения этой информации пока нет

Ранее мы сообщали о том, что начальницу петербургского почтового отделения подозревают в краже из кассы 147 тысяч рублей.

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: новости спб, общество, эвакуация спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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