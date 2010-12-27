Начальницу петербургского почтового отделения подозревают в краже из кассы 147 тысяч рублей

Деньги женщина потратила на собственные нужды.

Прокуратура центрального района утвердила обвинение по делу о присвоении денег начальницей почтового отделения в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По данным прокуратуры, в июне прошлого года женщина похитила из кассы 147 тысяч рублей и потратила их на личные нужды. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

Для рассмотрения по существу материалы дела переданы в Куйбышевский районный суд.

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Фото: Piter.tv