"Почта России" прокомментировала ситуацию с реставрацией усадьбы Ломоносова

Непростой конфликт между историей и необходимыми элементами современности привел к тому, что "Почту России" обязали через суд отреставрировать усадьбу Ломоносова. В пресс-службе рассказали, что камеры наблюдения, кондиционеры и другие мешающие усадьбе устройства являются необходимостью для их организации, и отказаться от них затруднительно.
"На данный момент мы готовы сказать лишь то, что будем обжаловать решение суда", – сказали в пресс-службе.
К тому же, добавили в пресс-службе, все приборы преткновения расположены в большей части не на фасаде, а во внутреннем дворе.
Ранее мы писали об этом конфликте подробнее.
Фото: Piter.tv
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