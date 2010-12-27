"Почта России" прокомментировала ситуацию с реставрацией усадьбы Ломоносова

Организацию обязали снять кондиционеры и камеры с фасада исторического здания.

Непростой конфликт между историей и необходимыми элементами современности привел к тому, что "Почту России" обязали через суд отреставрировать усадьбу Ломоносова. В пресс-службе рассказали, что камеры наблюдения, кондиционеры и другие мешающие усадьбе устройства являются необходимостью для их организации, и отказаться от них затруднительно.

"На данный момент мы готовы сказать лишь то, что будем обжаловать решение суда", – сказали в пресс-службе.

К тому же, добавили в пресс-службе, все приборы преткновения расположены в большей части не на фасаде, а во внутреннем дворе.

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Фото: Piter.tv