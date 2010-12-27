"Почту России" через суд обязали отреставрировать усадьбу Ломоносова

Если решение суда будет не исполнено, организация заплатит штраф 50 тысяч рублей, а затем будет платить ежемесячно по 100 тысяч рублей.

ФГУП "Почта России" в течение двух лет должна отремонтировать фасады объекта культурного наследия Усадьбы Ломоносова. Иск от КГИОП рассмотрел Октябрьский районный суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отремонтировать фасады здания, расположенного на улице Большая Морская, д. 61А обязаны за два года с момента вступления в силу решения суда. В частности, "Почта России" должна убрать с фасада кондиционеры, вентиляционные трубы, оконные решетки, металлический козырек.

Если решение суда будет не исполнено, то ФГУП "Почта России" заплатит штраф 50 тысяч рублей, а затем будет платить ежемесячно по 100 тысяч рублей.

Ранее "Почта России" попросила 85 млрд рублей на создание алкомаркетов и медучреждений.

Фото: pochta.ru