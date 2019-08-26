"Почта России" попросила 85 млрд рублей на создание алкомаркетов и медучреждений

Документ о создании "Центров притяжения" уже направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи.

"Почта России" попросила выделить из бюджета страны 85 млрд рублей на создание "Центров притяжения". Это будут специализированные точки торговли и услуг на базе почтовых отделений. Соответствующий документ уже направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи. Об это пишут "Известия".

Сообщается, что к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза, из-за этого снизится загруженность почтальонов. В этом случае считается необходимым изменить функционал отделений и их сотрудников. Организация намерена преобразовать свои почтовые отделения в подобие алкомаркетов, банков, микрофинансовых организаций, а также образовательных и медучреждений.

В 2018 году выручка "Почти России" от операционной деятельности выросла на 7 % и составила 190,4 млрд рублей. Фактическая чистая прибыль организации в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей. Получить рекордную в истории "Почты России" прибыль помогли такие факторы, как сокращение издержек, рост доходов от деятельности Почта Банка и от расчетов с иностранными почтовыми администрациями, повышение эффективности розничного бизнеса.

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