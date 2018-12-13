Российские ритейлеры предложили установить единый сбор для посылок из-за рубежа

Речь идет о 15-ти процентной надбавке к цене.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила установить для посылок из-за рубежа единый сбор. С соответствующей инициативой АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Об этом пишет "Коммерсант".

Изначально авторы проекта предлагали взымать 20 % со всех трансграничных покупок вне зависимости от их цены, однако потом скорректировали сумму сбора до 15 %. Кроме того, специалисты предложили исключить товары иностранных интернет-магазинов из категории для личного пользования.

"Почта России" и экспресс-перевозчики посылок должны стать ответственными за сборы пошлины. В письме уточняется, что эта мера должна "уравнять условия" работы иностранных и отечественных онлайн-ритейлеров в России.

Предложения от АКИТ также поступили в Минкомсвязь. В свою очередь ведомство перенаправило его на рассмотрение специалистов Аналитического центра при правительстве, в Институт имени Е. Т. Гайдара и главе "Почты России" Николаю Подгузову.

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