В Петербурге назвали стоимость корзины для новорожденного

20 вещей базовой необходимости обойдутся в 8 тысяч рублей.

В Петербурге назвали стоимость так называемой корзины для новорожденного. Сборы будущих родителей в роддом обойдутся в 8 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики сервиса "Юла".

В эту корзину входит 20 вещей базовой необходимости. В частности, малышу в первые дни жизни потребуются: комбинезон, боди, шапочка, чепчик, присыпка, бутылочка, крем, шампунь, пеленка и прочие принадлежности.

Средняя стоимость корзины для новорожденных в Петербурге на 14 % превышает среднюю цену по стране. Дороже всего собраться в роддом в Москве (8,1 тысячи рублей), дешевле всего — в Волгограде (5,4 тысячи рублей).

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