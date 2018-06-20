На Васильевском острове эвакуируют Дом молодежи 

По словам горожан, речь снова идет об анонимном "минировании".

В пятницу, 12 апреля, на Васильевском острове эвакуировали Дом молодежи. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам горожан, речь снова идет об анонимном "минировании". Многие из подростков были вынуждены выбегать на улицу без верхней одежды.

Во время эвакуации как-то не до внешнего вида отмечают горожане

В данный момент саперы осматривают здание.

Напомним, что Петербург уже не первый месяц терроризируют анонимные "минеры". Под волну эвакуаций в городе на Неве опадают и школы, и больницы и торговые комплексы.

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Фото:дтп и чп петербург/вк