На Васильевском острове эвакуируют Дом молодежи 

В пятницу, 12 апреля, на Васильевском острове эвакуировали Дом молодежи. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
По словам горожан, речь снова идет об анонимном "минировании". Многие из подростков были вынуждены выбегать на улицу без верхней одежды.
Во время эвакуации как-то не до внешнего вида
отмечают горожане
В данный момент саперы осматривают здание.
Напомним, что Петербург уже не первый месяц терроризируют анонимные "минеры". Под волну эвакуаций в городе на Неве опадают и школы, и больницы и торговые комплексы.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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