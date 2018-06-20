Мошенник продал пенсионерке БАДы за 800 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником Медцентра имени Алмазова.

Очередная пожилая петербурженка стала жертвой лжеврачей, которые обманным путем похитил у пенсионерки крупную сумму денег. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в полицию обратилась 69-летняя жительница Северной Столицы. С ее слов стало известно, что она находилась на лечении в Медцентре кардиологии имени Алмазова. Позднее ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником центра. Мужчина сообщил бабушке, что ей срочно необходима операция, заменить которую могут помочь лекарственные средства. Стоимость медикаментов он оценил в 800 тысяч рублей. Под видом лекарственных препаратов он продал старушке 11 пачек биологических активных добавов.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Ведется поиск преступников.

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