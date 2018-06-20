В Парголово застрелили крупного петербургского бизнесмена

Преступник три раза выстрелил жертве в спину из пистолета.

В пятницу, 12 апреля, на севере Санкт-Петербурга был застрелен местный бизнесмен. Об этом Piter.TV сообщил источник в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, убийство произошло утром на Полевой улице в Парголово в личном особняке погибшего. Им оказался 68-летний Владимир Кулебакин. Преступник три раза выстрелил жертве в спину из пистолета с глушителем. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мужчину, однако он скончался в больнице от полученных травм.

Позднее в СМИ появились снимки предполагаемого преступника. По факту происшествия ведется расследование.

Владимир Кулебакин, уроженец Архангельска, занимался в Петербурге гостиничным бизнесом. Он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, Песочной и Полевой улицах в Парголово, где и произошло преступление.

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Фото: Piter.TV, Рен-ТВ