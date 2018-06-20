В Петербурге гей упал с большой высоты после ссоры с любимым

Тело мужчины нашли под окнами дома на Кушелевской дороге.

Утром 10 апреля под окнами одного из домов на Кушелевской дороге нашли тело 30-летнего мужчины по имени Владимир с травмами, характерными для падения с высоты. Об этом пишут "Невские новости".

Стражи порядка не видят в смерти петербуржца криминального следа. В ходе расследования удалось выяснить, что мужчина в течение трех лет проживал с 23-летним любовником Эдгаром. Правоохранители опросили молодого человека и выяснили, что 9 апреля он вместе с погибшим отмечал день рождение. Пара весь день гуляла по городу и вернулась домой только к утру.

В какой-то момент между влюбленными произошла ссора. Чтобы ее прекратить Эдгар ушел к родителям. Когда он вернулся в квартиру за вещами, Владимир начал клясться ему в любви и опасно облокотился на перегородку балкона. После мужчина не удержался, выпал и погиб.

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Фото: Piter.TV