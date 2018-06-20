В Петербурге двухлетняя малышка опрокинула на себя кастрюлю с горячим супом

Ребенка доставили в больницу с термическими ожогами.

В среду, 9 апреля, в Адмиралтейском районе случилось ЧП. Двухлетняя девочка оказалась в больнице после того, как опрокинула на себя кастрюлю с горячим супом. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Медики диагностировали у пострадавшей термические ожоги второй и третьей степени на разных участках тела. По словам матери ребенка, инцидент произошел, когда она отвлеклась ненадолго.

Известно, что семья, в которой проживает малышка, полная и на учете не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV