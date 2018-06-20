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На Космонавтов из окна детдома выпал мальчик
Сегодня, 9:30
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nastya960

На Космонавтов из окна детдома выпал мальчик

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Он выпал из окна 2-го этажа, сейчас с ним все в порядке.

В Петербурге на выходных из окна коррекционного детского дома выпал десятилетний ребенок. Об этом сообщают городские СМИ.

По предварительной информации, днем, 7 апреля, в коррекционном детском доме №11 на проспекте Космонавтов, один мальчик сидел на подоконнике. В какой-то момент он потерял равновесие и выпал из окна второго этажа.

Работники детского дома вызвали скорую, так как было подозрение на травму ноги. Сейчас с ним все в порядке.

Ранее на Piter.TV: На Муринском проспекте ребёнок выпал с девятого этажа и остался жив.
Фото: Piter.TV​​​​​​​

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Теги: выпал из окна, дети, проспект космонавтов, сирота
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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