На Космонавтов из окна детдома выпал мальчик

Он выпал из окна 2-го этажа, сейчас с ним все в порядке.

В Петербурге на выходных из окна коррекционного детского дома выпал десятилетний ребенок. Об этом сообщают городские СМИ.

По предварительной информации, днем, 7 апреля, в коррекционном детском доме №11 на проспекте Космонавтов, один мальчик сидел на подоконнике. В какой-то момент он потерял равновесие и выпал из окна второго этажа.

Работники детского дома вызвали скорую, так как было подозрение на травму ноги. Сейчас с ним все в порядке.

Ранее на Piter.TV: На Муринском проспекте ребёнок выпал с девятого этажа и остался жив.

Фото: Piter.TV​​​​​​​