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На Муринском проспекте ребёнок выпал с девятого этажа и остался жив
Сегодня, 14:44
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Rybka123

На Муринском проспекте ребёнок выпал с девятого этажа и остался жив

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Врачи диагностировали у пострадавшего него ссадины и царапины.

По недосмотру матери семилетний мальчик выпал из окна девятого этажа в Калининском районе. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Телефонограмма в отделение полиции поступила 2 апреля в десять часов утра от жителя Муринского проспекта. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мальчик открыл окно балкона и случайно сорвался вниз. Приземлился он на кусты. Врачи диагностировали у него ссадины и царапины, однако все-таки госпитализировали ребенка для осмотра.

В отношении матери возбуждено административное дело по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей". 

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Фото: Piter.TV

Теги: муринский проспект, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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