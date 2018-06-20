На Муринском проспекте ребёнок выпал с девятого этажа и остался жив

Врачи диагностировали у пострадавшего него ссадины и царапины.

По недосмотру матери семилетний мальчик выпал из окна девятого этажа в Калининском районе. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Телефонограмма в отделение полиции поступила 2 апреля в десять часов утра от жителя Муринского проспекта. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мальчик открыл окно балкона и случайно сорвался вниз. Приземлился он на кусты. Врачи диагностировали у него ссадины и царапины, однако все-таки госпитализировали ребенка для осмотра.

В отношении матери возбуждено административное дело по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей".

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