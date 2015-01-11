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На 2-м Муринском проспекте загорелась однокомнатная квартира
Сегодня, 20:15
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На 2-м Муринском проспекте загорелась однокомнатная квартира

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Обошлось без пострадавших. 

В среду вечером, 29 июня, начался пожар в квартире в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 19:47. На 2-м Муринском проспекте в доме 14 начался пожар. В однокомнатной квартире, площадью 35 квадратных метров, горела обстановка на площади 1 квадратный метр. 

В 20:09 огонь ликвидировали 15 спасателей и три пожарные машины. Обошлось без пострадавших. 

Ранее на проспекте Космонавтов из-под земли забил мощный фонтан. На место коммунальной аварии выехала бригада для устранения разлива. В зоне разлива "гейзера" оказалось несколько припаркованных авто.

Фото: Piter.tv
 

Теги: квартира, муринский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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