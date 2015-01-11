На 2-м Муринском проспекте загорелась однокомнатная квартира

Обошлось без пострадавших.

В среду вечером, 29 июня, начался пожар в квартире в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 19:47. На 2-м Муринском проспекте в доме 14 начался пожар. В однокомнатной квартире, площадью 35 квадратных метров, горела обстановка на площади 1 квадратный метр.

В 20:09 огонь ликвидировали 15 спасателей и три пожарные машины. Обошлось без пострадавших.

Ранее на проспекте Космонавтов из-под земли забил мощный фонтан. На место коммунальной аварии выехала бригада для устранения разлива. В зоне разлива "гейзера" оказалось несколько припаркованных авто.

Фото: Piter.tv

