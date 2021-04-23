На проспекте Космонавтов из-под земли забил мощный фонтан

В среду, 29 июня, автомобилисты в Московском районе стали свидетелями мощного прорыва трубопровода. Из-под земли у дома №52 по проспекту Космонавтов забил многометровый "фонтан". Очевидцы разместили видео аварии в соцсетях.
На месте уже работают сотрудники аварийной бригады - они уже локализовали проблему. Так как температура воды на время испытаний не превышает 40 градусов, никто не пострадал физически.
При этом рядом с "гейзером" было прикарковано несколько автомобилей, владельцам которых был нанесен материальный ущерб. Его возместит АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК" проведет гидравлические испытания в девяти районах Петербурга.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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