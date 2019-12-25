ГУП "ТЭК" проведет гидравлические испытания в девяти районах Петербурга

За период с 27 июня по 1 июня проверки ждут около 28 теплосетей.

В период с 27 июня по 1 июля ГУП "ТЭК СПб" запланировал проведение 28 гидравлических испытаний в пределах города и области перед осенним отопительным сезоном. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты за неделю проверят теплосети в 9 районах - Выборгском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском и Фрунзенском. Также мероприятия затронут Гатчинский и Всеволожский районы Ленобласти.

Ознакомиться с информацией о конкретных местах проведения гидравлических испытаний возможно в разделе "Оперативная информация" на сайте ГУП "ТЭК".

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Фото: ГУП "ТЭК СПБ"