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ГУП "ТЭК" проведет гидравлические испытания в девяти районах Петербурга
Сегодня, 10:10
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ГУП "ТЭК" проведет гидравлические испытания в девяти районах Петербурга

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За период с 27 июня по 1 июня проверки ждут около 28 теплосетей.

В период с 27 июня по 1 июля ГУП "ТЭК СПб" запланировал проведение 28 гидравлических испытаний в пределах города и области перед осенним отопительным сезоном. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты за неделю проверят теплосети в 9 районах  - Выборгском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском и Фрунзенском. Также мероприятия затронут Гатчинский и Всеволожский районы Ленобласти. 

Ознакомиться с  информацией о конкретных местах проведения гидравлических испытаний возможно в разделе "Оперативная информация" на сайте ГУП "ТЭК".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обустроили нерегулируемые пешеходные переходы по 22 адресам.

Фото: ГУП "ТЭК СПБ"

Теги: гуп тэк, испытания, санкт-петербург, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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