В Петербурге обустроили нерегулируемые пешеходные переходы по 22 адресам

Аналогичные работы еще по 10 адресам завершатся до сентября.

В Северной столице проходит реализация адресной программы комтранса по установке нерегулируемых пешеходных переходов. В общей сложности планируется обустроить объекты на 32 адресах, сейчас они появились уже на 22-х их них. Об этом сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

Так, безопасные переходы установлены по следующим адресам: Дибуновская улица, д.10 в Приморском районе, Кронштадтская улица - Портовая улица в Кировском районе, улица Ткачей - площадь Культуры в Невском районе, улица Маршала Тухачевского - улица Буренина в Красногвардейском районе, улица Морского Десанта - Прудовая улица в Петергофе. Полный список приведен на сайте комтранса.

Добавим, что нерегулируемые пешеходные переходы появятся еще на 10 адресах в срок до сентября 2022 года, когда дети пойдут в школу.

Ранее мы сообщили о том, что движение по тоннелю петербургской дамбы будут приостанавливать на непродолжительный срок.

Фото: Pixabay