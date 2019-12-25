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Движение по тоннелю петербургской дамбы будут приостанавливать на непродолжительный срок
Сегодня, 9:23
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Движение по тоннелю петербургской дамбы будут приостанавливать на непродолжительный срок

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Ограничения продлятся всего 2 дня.

На этой неделе движение по петербургской дамбе будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Речь идет о тоннеле судопропускного сооружения С-1. На внешнем кольце движение могут полностью останавливать на 7-10 минут в период с 27 по 28 июня. С 29 по 30 июня — на внутреннем кольце. В этот период будут вводить и выводить подъемную технику. 

Водителей просят обращать внимание на данные на информационном табло, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее петербуржцев попросили не ездить на велосипеде по дамбе. 

Фото: Дирекция КЗС

Теги: водители, дамба, тоннель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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