Петербуржцев попросили не ездить на велосипеде по дамбе

Всё дело в том, что автодорога КЗС входит в состав КАД, то есть является трассой, где ездить на велосипедах запрещено.

Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений обратилась к велосипедистам с просьбой не ездить по дамбе. Об этом специалисты сообщили в Telegram-канале КЗС.

Всё дело в том, что автодорога КЗС входит в состав КАД, то есть является трассой, где ездить на велосипедах запрещено. В Дирекции подчеркнули, что по правой полосе ходят грузовики и создают вихревые потоки, из-за которых велосипедист попросту может упасть. Также на большой скорости автомобилисты могут не увидеть человека на двухколёсном транспорте.

Также по дамбе запрещено гулять, ходить с питомцами, кататься на мопедах или тракторах.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"