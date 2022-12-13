При пожаре в коммуналке на 1-м Муринском пострадал человек

Из опасной зоны были эвакуированы 25 человек.

В Выборгском районе Петербурга в пожаре в коммунальной квартире пострадал один человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в доме 13 по 1-му Муринскому проспекту поступило 29 марта в 02:38. В четырехкомнатной коммунальной квартире в комнате площадью 34 м2 горела обстановка по всей площади.

Из опасной зоны были эвакуированы 25 человек. В результате пожара пострадал один человек.

Ранее в посёлке Усть-Ижора в пожаре погиб мужчина.

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Фото: Piter.tv