Вдоль 2-го Муринского проспекта появились фонари

На пешеходной зоне вдоль него старые натриевые светильники заменили светодиодными.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению сообщили Piter.tv, что теперь на 2-м Муринском проспекте стало светлее. Специалисты заменили старые натриевые светильники светодиодными.

Для безопасности пешеходов светильники поменяли по обеим сторонам дороги. Теперь освещены около двух км дороги, где всего заменен 121 светильник.

В комитете также уточнили, что благодаря этому стало светлее по вечерам, а значит – безопаснее для прогулок и на пути к дому, станции метро и остановкам общественного транспорта.

Фото: сайт комитета по энергетике и инженерному обеспечению