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Вдоль 2-го Муринского проспекта появились фонари
Сегодня, 12:56
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Вдоль 2-го Муринского проспекта появились фонари

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На пешеходной зоне вдоль него старые натриевые светильники заменили светодиодными.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению сообщили Piter.tv, что теперь на 2-м Муринском проспекте стало светлее. Специалисты заменили старые натриевые светильники светодиодными. 

Для безопасности пешеходов светильники поменяли по обеим сторонам дороги. Теперь освещены около двух км дороги, где всего заменен 121 светильник.

В комитете также уточнили, что благодаря этому стало светлее по вечерам, а значит – безопаснее для прогулок и на пути к дому,  станции метро и остановкам общественного транспорта.

 Фото: сайт комитета по энергетике и инженерному обеспечению

Теги: муринский проспект, новые фонари, светильники
Категории: Лента новостей,

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