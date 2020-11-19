Вдоль 2-го Муринского проспекта появились фонари

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению сообщили Piter.tv, что теперь на 2-м Муринском проспекте стало светлее. Специалисты заменили старые натриевые светильники светодиодными.
Для безопасности пешеходов светильники поменяли по обеим сторонам дороги. Теперь освещены около двух км дороги, где всего заменен 121 светильник.
В комитете также уточнили, что благодаря этому стало светлее по вечерам, а значит – безопаснее для прогулок и на пути к дому, станции метро и остановкам общественного транспорта.
Фото: сайт комитета по энергетике и инженерному обеспечению
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