"И снова эвакуация": посетителей "Континентов" попросили покинуть комплексы

В ТРК поступили звонки о минировании.

В четверг, 28 марта, по Петербургу вновь прокатилась волна эвакуаций в торговых центрах. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

И снова вечер и снова эвакуации,но никто ничего не делает по поимке . Кто бы сомневался отмечают горожане

Как и прежде, в ТРК поступили звонки о минировании. Так, эстафету по эвакуации приняли торговые комплексы на Звездной, Стачек, Международной и Бухарестской. Горожане вынуждены ждать на улице пока соответствующие службы проверят здание.

Ранее мы сообщали о том, что Станцию метро "Невский проспект" закрыли из-за бесхоза

Фото:дтп и чп петербург/вк