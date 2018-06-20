Станцию метро "Невский проспект" закрыли из-за бесхоза 

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В четверг, 28 марта, станцию метро "Невский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Кроме того, перекрыт переход на станцию "Гостинный двор".

В 20-08 ст. Невский пр. и переход на ст. Гостиный двор закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета

сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы просят поставить мемориальную доску в память о погибших во время теракта в метро

Фото: Piter.TV