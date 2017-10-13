"Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" закрыли на вход и выход

Поезда следуют мимо.

Утром 6 февраля для пассажиров закрыли центральную станцию Санкт-Петербурга "Невский проспект", а также переход на зеленую ветку к станции "Гостиный двор". Очевидцы сообщают, что причиной проверки стал обнаруженный на платформе бесхозный предмет.

Известно, что на "Невском проспекте" поезда перестали останавливаться в 11:44. На данный момент в подземке сотрудники полиции изучают находку. Пассажиры дожидаются открытия на соседних станциях или на улице.

Напомним, что метрополитен активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Ранее Piter.tv сообщал, что пдземка создала серию комиксов, которые можно посмотреть тут.