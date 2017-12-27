Станция метро "Невский проспект" закрыта для пассажиров

Подземка не работает по техническим причинам.

Очевидцы сообщили, что в 17:45 была закрыта на вход и выход центральная станция метро "Невский проспект.

Также ограничен проход по переходу на "Гостиный двор". По громкой связи объявлено, что станция закрыта по техническим причинам.

По предварительной версии "Невский проспект" закрыли из-за очередного забытого предмета. Если хозяин не найдется, подземку не откроют, пока правоохранительные органы не обследуют находку.

Стоит отметить, что близится час пик. Закрытие пересадочной станции может привести к большому столпотворению людей на "Сенной" и на "Горьковской".

Напомним, метрополитен активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Ранее Piter.tv сообщал, что пдземка создала серию комиксов, которые можно посмотреть тут.