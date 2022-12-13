Сегодня не будет работать вестибюль станции "Звенигородская"

На движении поездов ремонт не отразится. Они будут курсировать в обычном режиме.

В петербургском метрополитене предупредили жителей о закрытии вестибюля станции метро "Звенигородская". Ограничение является временным. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Станция метро не будет работать 21 и 22 января в связи в ремонтными работами. Специалисты будут заниматься заменой линейки универсальных турникетов.

На движении поездов ремонт не отразится. Они будут курсировать в обычном режиме.

Войти на станцию можно будет через станцию "Пушкинская". Пассажиров попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее на Piter.tv: из-за неисправного автобуса сразу четыре троллейбуса свернули с привычного пути в Московском районе.

Фото: Piter.tv