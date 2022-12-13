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Утром вестибюль станции метро "Сенная площадь" закрылся по технической причине
Сегодня, 12:01
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Утром вестибюль станции метро "Сенная площадь" закрылся по технической причине

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Причиной случившегося стала внеплановая остановка эскалатора.

Сегодня утром, 19 марта, временно закрылся вестибюль "Сенной площади". Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. 

В 07:04 вестибюль  станции "Сенная площадь" закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Садовая" , "Спасская".

Пресс-служба метро Петербурга

Вестибюль открыли спустя 15 минут. Уже в 07:20 "Сенная площадь" работала в штатном режиме.

Ранее на Piter.tv: на "Чернышевской" после реконструкции появится четвертый эскалатор.

Фото: Piter.tv

Теги: внеплановая остановка эскалатора, закрыли метро, метро, сенная площадь, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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