На "Чернышевской" после реконструкции появится четвертый эскалатор

Кроме того, строителям предстоит усилить гидроизоляцию и позаботиться о безбарьерной среде для маломобильных пассажиров.

В Петербурге после ремонта на станции метро "Чернышевская" станет больше эскалаторов. Планируется построить четвертый подъемный механизм. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Эскалаторы с узкой балюстрадой отечественные, их производит сама компания "Метрострой Северной столицы". Введение в работу нового подъемника поможет избежать образования толпы в часы-пик.

На данный момент специалисты занимаются реставрацией наклонного хода и вестибюля. Кроме того, строителям предстоит усилить гидроизоляцию и позаботиться о безбарьерной среде для маломобильных пассажиров.

Напомним, что Петербург получит 22 млрд рублей на строительство метро и ЗСД.

Ранее на Piter.tv: до 2027 года в Петербурге закроют на ремонт 7 станций метро.

Фото: Piter.tv