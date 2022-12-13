Петербург получит 22 млрд рублей на строительство метро и ЗСД

В список объектов попали развязка в районе Шкиперского протока, подключение ЗСЛ к Широтной магистрали с устройством развязки с Витебским проспектом, закупка 169 трамвайных вагонов и другие.

Петербургу предоставят инфраструктурный бюджетный кредит 14,5 млрд в этом году, в следующем – 6,3 млрд рублей, в 2025 – 1,8 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Беглов, пришел пресс-служба Смольного.

Так, в список объектов попали развязка в районе Шкиперского протока, подключение ЗСЛ к Широтной магистрали с устройством развязки с Витебским проспектом, закупка 169 трамвайных вагонов для обновления парка Горэлектротранса, строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2", включая электродепо, а также возведение Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до станции "Морской фасад".

Напомним, что до в Петербурге началась реконструкция станции метро "Чернышевская", а на этой неделе аналогичные работы стартуют на "Ладожской". Однако этим планы подземки не ограничиваются: как рассказал начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин, в период с 2023 по 2027 г.г. на ремонт закроют 7 станций.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 марта вход в вестибюль станции "Сенная площадь" будет ограничен.

Фото: Piter.TV