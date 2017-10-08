Десятки тысяч петербуржцев эвакуировали из-за звонков о "заминировании"

В субботу, 7 октября, в городе проверяли все станции метро и восемь торговых центров.

В Петербурге 7 октября "заминировали" метро и почти десять торговых комплексов. О заложенных бомбах заявили неизвестные, которые звонили в метрополитен и в полицию.

В районе половины второго часа дня поступила информация, что в городе взорвут "ближайшие станции метро". Конкретная информация не сообщалась. Специалистам пришлось проверить все станции. Их осмотр проводили до 14:30, подозрительные предметы обнаружены не были.

С семи до восьми часов вечера стали поступать звонки о "заминировании" торговых комплексов. Информация поступала с номера IP-телефонии, принадлежащего зоне США и Канады, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Посетителей выводили из торговых центров "Лето", "Жемчужная плаза", "Гранд Каньон", "Охта Молл", "Галерея", рядом с которой проходила протестная акция сторонников Алексея Навального, "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко". Поиск взрывчатки также проходил и в ТЦ "Европолис", однако людей оттуда не эвакуировали.

В общей сложности в Петербурге было эвакуировано почти 29 тыс. человек и более 2 тыс. автомобилей.

Видео: vk,com/spb_today