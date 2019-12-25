В Петербурге неизвестные "заминировали" 75 станций метро

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что в Петербурге анонимные минёры атаковали 75 станций метро. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.
Как оказалось, накануне наканунена почту петербургской подземки поступило от пользователя с ником info@tsargrad.tv. Анонимные "минеры" заявили, что взрывные устройства находятся в подвижном составе на красной, зелёной и оранжевой линиях.
В итоге на место "происшествия" прибыли 58 сотрудников полиции. Эвакуация по решению метрополитена не проводилась. Взрывчатых веществ не обнаружили.
Ранее мы сообщали о том, что на стройке в Петербурге нашли шесть боеприпасов времен ВОВ.
Фото:Piter.TV
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