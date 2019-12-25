На стройке в Петербурге нашли шесть боеприпасов времен ВОВ

Находки были уничтожены на специальном полигоне.

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что на месте строительства платформы "Пулковские высоты" обнаружили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Специалисты проводили инженерную разведку, а затем вывезли на специализированный полигон три ручных гранаты и три мины калибром 50 миллиметров. Боеприпасы были в состоянии сильной коррозии, однако свое боевые свойства не потеряли. Специалисты уничтожили находки.

Ранее мы писали, что более 340 снарядов нашли в Петербурге за месяц.

Фото: пресс-служба ЗВО