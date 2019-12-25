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Более 340 снарядов нашли в Петербурге за месяц
Сегодня, 15:28
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smirenny

Более 340 снарядов нашли в Петербурге за месяц

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Специалистам ежедневно приходилось принимать по 10 заявок.

В воскресенье, 30 августа, стало известно, что на территории города и области за август специалисты ЗВО нашли и утилизировали свыше 340 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 

Группы разминирования инженерно-саперного полка Западного военного округа ежедневно принимали по 10 заявок по разминированию. Горожане и жители Ленобласти находили снаряды на своих участках, в лесах, а также в местах строительства. Отмечается, что большая часть была взрывоопасна. Найденные боеприпасы вывозились и утилизировались на специальном полигоне.

Ранее мы писали, что у жилого дома в Петербурге нашли боеприпас времён ВОВ.

Фото: пресс-служба ЗВО

Теги: артиллерийские снаряды, боеприпас вов, вов, зво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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