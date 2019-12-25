Более 340 снарядов нашли в Петербурге за месяц

Специалистам ежедневно приходилось принимать по 10 заявок.

В воскресенье, 30 августа, стало известно, что на территории города и области за август специалисты ЗВО нашли и утилизировали свыше 340 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Группы разминирования инженерно-саперного полка Западного военного округа ежедневно принимали по 10 заявок по разминированию. Горожане и жители Ленобласти находили снаряды на своих участках, в лесах, а также в местах строительства. Отмечается, что большая часть была взрывоопасна. Найденные боеприпасы вывозились и утилизировались на специальном полигоне.

Ранее мы писали, что у жилого дома в Петербурге нашли боеприпас времён ВОВ.

Фото: пресс-служба ЗВО