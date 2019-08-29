У жилого дома в Петербурге нашли боеприпас времён ВОВ

На место оперативно прибыли сотрудники ОМОН и Росгвардии.

В минувшую субботу, 22 августа, в Красногвардейском районе петербуржцы обнаружили около жилого дома боеприпас времён ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.

Снаряд нашли около дома № 11 по проспекту Маршала Блюхера. В итоге местные жители вызвали службы. На место оперативно прибыли сотрудники ОМОН и Росгвардии.

Известно, что снаряд осмотрели и вывезли на полигон для уничтожения.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе пассажирский автобус протаранил остановку.

Фото:пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу