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У жилого дома в Петербурге нашли боеприпас времён ВОВ
Сегодня, 9:26
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У жилого дома в Петербурге нашли боеприпас времён ВОВ

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На место оперативно прибыли сотрудники ОМОН и Росгвардии.

В минувшую субботу, 22 августа, в Красногвардейском районе петербуржцы обнаружили около жилого дома боеприпас времён ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.

Снаряд нашли около  дома № 11 по проспекту Маршала Блюхера. В итоге местные жители вызвали службы. На место оперативно прибыли  сотрудники ОМОН и Росгвардии.

Известно, что снаряд осмотрели и вывезли на полигон для уничтожения.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе пассажирский автобус протаранил остановку.

Фото:пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу

Теги: боеприпас времен вов, красногвардейский район, нашли боеприпас спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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