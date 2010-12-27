Эвакуированы ТРК "Гулливер" и ТЦ "Капитолий"

На место прибыли службы.

Днем 17 февраля эвакуировали ТРК "Гулливер" и ТЦ "Капитолий" в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Предположительно, это дело рук анонимных минеров. Ранее стало известно, что в Петербурге эвкуировали ТЦ "Шкиперский Молл", ТЦ "Окей", Городскую больницу №26 и Мариинский театр. По информации СМИ звонки о "бомбах" начали поступать с 12:00.

Ранее мы сообщали, что 16 февраля прошла волна эвакуаций в Петербурге. В городе эвакуировали торговые центры и гипермаркеты, под раздачу также попали гостиница "Россия" и Горсуд. Причиной стали анонимные сообщения о минировании. Также администрация торгового центра "Румба" в Петербурге получила электронные письма с угрозами минирования, письмо было подписано от имени президента России Владимира Путина.

На территориях ведутся проверки. На место прибыли экстренные службы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург