Из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали "кошачье" кафе в Петербурге

В понедельник, 9 октября в Петербурге эвакуировали кафе "Республика котов" из-за звонка о минировании. Об этом рассказала ветеринарный врач эрмитажных котов, директор петербургского Музея кошки Анна Кондратьева.

Как сообщает "Росбалт", в Петербурге эвакуировали кафе "Республика котов".



По словам ветеринарного врача эрмитажных котов, директора петербургского Музея кошки Анны Кондратьевой, из кафе эвакуировали 66 кошек, 18 из которых - "пенсионеры" Государственного Эрмитажа.



Также она рассказала, что на месте работала кинологическая служба. Анна Кондратьева отмечает, что номер, с которого осуществился анонимный звонок, уже "мелькал" в нескольких адресах в Петербурге.