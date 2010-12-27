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Из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали "кошачье" кафе в Петербурге
Сегодня, 21:58
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TretyakovaS
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Из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали "кошачье" кафе в Петербурге

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В понедельник, 9 октября в Петербурге эвакуировали кафе "Республика котов" из-за звонка о минировании. Об этом рассказала ветеринарный врач эрмитажных котов, директор петербургского Музея кошки Анна Кондратьева.

Как сообщает "Росбалт", в Петербурге эвакуировали кафе "Республика котов".

По словам ветеринарного врача эрмитажных котов, директора петербургского Музея кошки Анны Кондратьевой, из кафе эвакуировали 66 кошек, 18 из которых - "пенсионеры" Государственного Эрмитажа.

Также она рассказала, что на месте работала кинологическая служба. Анна Кондратьева отмечает, что номер, с которого осуществился анонимный звонок, уже "мелькал" в нескольких адресах в Петербурге.  

Теги: анонимные звонки , массовые эвакуации , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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