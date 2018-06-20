Утро четверга в Петербурге началось с массовых эвакуаций школ и судов

Электронные письма поступали от имени Владимира Путина.

Утро четверга в Петербурге началось с очередной волны массовых эвакуаций. На этот раз письма с угрозами о взрыве пришли в четыре суда, в шесть школ, колледж и ресторан быстрого питания. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Электронные письма с угрозами приходили в организации от имени Владимира Путина. В них содержалась следующая информация:

В итоге пришлось эвакуировать Московский районный суд, Невский районный суд, Приморский районный суд и Красногвардейский районный суд. Атаке злоумышленников подверглись школы № 54, 188, 200, 247, 264 и 394. Под удар попал колледж ГУМРФ и "Макдональдс" на Удельной.

Стражи порядка ведут расследование. В настоящий момент пытаются выяснить, кто является автором анонимок.

Ранее мы писали, что в Мурино из-за анонимного "минера" эвакуировали Северный автовокзал.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург