В Мурино из-за анонимного "минера" эвакуировали Северный автовокзал

На месте работают службы.

В среду, 17 апреля, в Мурино эвакуировали Северный автовокзал. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

На место прибыли саперы.

В Мурино эвакуирован Северный автовокзал. На месте работают службы сообщает корреспондент

По словам корреспондента, эвакуация проводится из-за анонимного звонка о минировании. На кадрах видно, что на месте также работают пожарные и полицейские. Вокзал оцеплен.

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Видео:Piter.TV