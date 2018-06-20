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В Мурино из-за анонимного "минера" эвакуировали Северный автовокзал

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На месте работают службы.

В среду, 17 апреля, в Мурино эвакуировали Северный автовокзал. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

На место прибыли саперы. 

В Мурино эвакуирован Северный автовокзал. На месте работают службы

сообщает корреспондент 

По словам корреспондента, эвакуация проводится из-за анонимного звонка о минировании. На кадрах видно, что на месте также работают пожарные и полицейские. Вокзал оцеплен.

Ранее мы сообщали о том, что В центре Петербурга петербуржец взобрался на статую Литературного дома

Видео:Piter.TV

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Теги: мурино, новости спб, общество, происшествия, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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