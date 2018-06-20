В центре Петербурга петербуржец взобрался на статую Литературного дома

Молодые люди вначале бегали по крыше, а затем решили оседлать скульптуру.

В среду, 17 апреля, горожане заметили на крыше исторического здания "Литературный дом" двух подростков. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Молодые люди вначале бегали по крыше, а затем решили оседлать скульптуру.

Их было двое, на вид - подростки,сначала бегали по крыше,потом один из них взобрался на статую рассказывает корреспондент

На кадрах видно, что молодой человек сидит на статуе, словно на коне.

Стоит отметить, что молодым людям грозит административный штраф за такое поведение.

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Видео:Piter.TV