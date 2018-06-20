В среду, 17 апреля, На Ленинском проспекте загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
По словам очевидцев, есть пострадавшие.
Парень в ванной сгорел, так сказали пожарные
сообщает местный житель
Как сообщают местные жители, мужчина получил пенсию по инвалидности, напился, а затем произошла трагедия. Правоохранительные органы еще не подтвердили данную информацию.
На кадрах видно, что пожарные выставили лестницу на второй этаж. Дыма из квартиры нет.
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Фото:дтп и чп петербрг/вк
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