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На Ленинском проспекте загорелась квартира в жилом доме 
Сегодня, 20:07
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IRINA_CHALKINA

На Ленинском проспекте загорелась квартира в жилом доме 

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По словам очевидцев, есть пострадавшие. 

В среду, 17 апреля, На Ленинском проспекте загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Парень в ванной сгорел, так сказали пожарные

сообщает местный житель

Как сообщают местные жители, мужчина получил пенсию по инвалидности, напился, а затем произошла трагедия. Правоохранительные органы еще не подтвердили данную информацию. 

На кадрах видно, что пожарные выставили лестницу на второй этаж. Дыма из квартиры нет.

Ранее мы сообщали о том, что На улице Рихарда Зорге сбили ребенка

Фото:дтп и чп петербрг/вк

 

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Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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