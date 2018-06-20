По словам очевидцев, есть пострадавшие.

В среду, 17 апреля, На Ленинском проспекте загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Парень в ванной сгорел, так сказали пожарные сообщает местный житель

Как сообщают местные жители, мужчина получил пенсию по инвалидности, напился, а затем произошла трагедия. Правоохранительные органы еще не подтвердили данную информацию.

На кадрах видно, что пожарные выставили лестницу на второй этаж. Дыма из квартиры нет.

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Фото:дтп и чп петербрг/вк