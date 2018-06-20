На улице Рихарда Зорге сбили ребенка

Пострадавшую госпитализировали.

В среду, 17 апреля, в Кировском районе маленький ребенок пострадал в ДТП. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, авария случилась на перекрестке улиц Доблести и Рихарда Зорге. На участке дороге автомобиль сбил девочку на самокате. На место происшествия прибыли сотрудники Скорой помощи. По предварительной информации пострадавшей наложили на ногу специальную шину и госпитализировали в больницу. По факту происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"