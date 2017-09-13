Массовые эвакуации дошли до Москвы: фото и видео

В Москве после анонимных звонков эвакуировали несколько торговых комплексов, три вокзала и медицинский вуз.

В среду, 13 сентября, волна эвакуации дошла и до столицы. Оперативные службы проверяют информацию о минировании восьми объектов. В Москве эвакуировали четыре торговых комплекса: "Метрополис", "Афимолл сити", "Город" на шоссе Энтузиастов и ТЦ "Щелково" на Щелковском шоссе. Также всех посетителей вывели с Киевского, Казанского и Ленинградского вокзалов. Кроме того эвакуировали МГМУ им. Сеченова, сообщает источник ТАСС.

По предварительной информации. Причиной эвакуаций стал анонимный звонок с угрозами взрывов на объектах. "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что звонки о заложенных бомбах продолжают поступать в правоохранительные органы.

Массовые эвакуации из торговых комплексов, учебных заведений, вокзалов и административных зданий начались еще 10 сентября. Из-за анонимных звонков уже четвертый день подряд выводят посетителей и сотрудников десятков разных заведений по всей России. Ранее Piter.tv подробнее писал об этом: Эвакуация в российских городах: 13 сентября анонимы атаковали новые города.

Фото: Instagram / koshak700, mrmaloyy, boxmister

Видео: Instagram / rasskazova.love, denisio_o, helen_kot