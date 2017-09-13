Эвакуация в российских городах, последние новости: 13 сентября анонимы атаковали новые города

Уже четвертый день в крупных городах по всей России проводят массовые эвакуации. Причинами называют звонки с сообщениями о заложенной бомбе.

Массовые эвакуации прошли в нескольких десятках городов России. Из-за анонимных звонков уже четырех дня выводят людей из торговых комплексов, учебных заведений, административных зданий. Пока не известно, связаны ли абсолютно все эпизоды, но полиция ведет расследования.

МАССОВЫЕ ЭВАКУАЦИИ В ГОРОДАХ 13 СЕНТЯБРЯ



В среду, 13 сентября, к списку городов, где прошли массовые эвакуации присоединились еще девять городов.

Утром в правоохранительные органы Иркутска поступило свыше десяти анонимных звонков об эвакуации. В результате посетителей вывели из нескольких торговых центров, школ и аэропортов.

В Хабаровске эвакуировали мэрию, вокзалы и школы. В Саратове пришлось проверять шесть учебных заведений и мэрию. Кроме того мэрии эвакуировали в Якутске, Петропавловске-Камчатском и Абакане. В первом городе еще выводили людей из аэропорта и автовокзала, а во втором – аэропорт и школы. В третьем также правоохранители проверяли Дом правительства и несколько школ.

Кроем того, в Иркутске эвакуировали три торговых центра, пять школ и четыре техникума. В Томске – два ТРК, три школы и техникум. В Чите сорвались учебные дни в нескольких школах.

МАССОВЫЕ ЭВАКУАЦИИ В ГОРОДАХ 10-12 СЕНТЯБРЯ



Началось все в Омске и Стерлитамаке. В сибирском городе дважды эвакуировали мэрию, несколько школ, три кинотеатра и два торговых центра. В Башкирии людей выводили из шести магазинов, супермаркета, кинотеатра, отеля, гостиницы, клуба, двух ресторанов и общежитий двух вузов.

О ситуации заговорили сильнее 11 сентября. В понедельник эвакуации прошли в семи городах. В Челябинске посетителей вывели из четырех торговых центров, в Новосибирске – с автовокзала, двух клубов, двух гостиниц и караоке-бара. В Екатеринбурге – автовокзал, торговый центр, в Рязани – четыре ТРК, автовокзал, два отеля, два клуба и два кинотеатра, в Ставрополе – пять школ, рынок, администрация, автостанция, поликлиника и здание университета. Также эвакуировали пять торговых центров и университет в Уфе, пять торговых центров в Брянске.

На следующий день волна эвакуаций увеличилась. Больше всего пришлось поработать сотрудникам МЧС Перми (администрация города, здание департамента земельных и имущественных отношений, ж/д вокзал, два ТК, три школы, 16 корпусов Пермского госуниверситета), Калининграда (два торговых центра, вокзал, университет, управление Балтийского флота, здание регионального правительства) и Владивостока (точное число объектов не сообщается). Также эвакуировали четыре ТРК и здание областного правительства в Южно-Сахалинске; два кинотеатра, рынок, три школы и университет в Магадане; мэрию, законодательное собрание, аэропорт и вокзал Петразаводска; вокзал, два ТРК и дом культуры в Новом Уренгое. Кроме того выводили посетителей трех ТРК в Красноярске, четырёх ТРК и автовокзала в Архангельске, семь ТРК в Самаре, по одному торговому комплексу в Нижнем Новгороде и Железногорске.



УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ЭВАКУАЦИЯМ И ВЕРСИИ



Спустя четыре дня после начала массовых эвакуаций в крупных городах России версий о том, откуда поступают звонки пока нет. Разные источники сообщают СМИ о звонках из-за границы. Накануне появилась информация, что телефонные террористы звонят с территории Украины. В "Ростелекоме" рассказали ТАСС, что сообщения в пермские школы "поступили от международного виртуального оператора".

"Коммерсанту" стало известно, что во всех регионах завели уголовные дела по статье о заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Следствие не исключает, что телефонные террористы действовали согласованно или входят в одну группу. Не исключено, что дела объединят в одно. А заниматься им будут в следственном департаменте МВД. К розыску уже подключились сотрудники ФСБ. Служба безопасности ищет центр, откуда могли исходить звонки.

Фото: Instagram / katusha_125, klenka27, 164russ, ritavolkova2017; Росгвардия СПб и Ленобласти

Видео: Youtube / Андрей Б.