В центре Москвы взорвалась бочка с токсичными отходами

Спасатели залили весь двор пеной.

В центре Москвы разгерметизировалась бочка с токсичными медицинскими отходами, сообщает телеграм-канал "Москва с Огоньком".

ЧП произошло на 4-й Тверской-Ямской улице около института Бурденко. Рабочие грузили 200-литровые бочки с медицинскими отходами. Одна из них взорвалась, и токсичная жидкость пролилась на землю. Рабочие отбежали на безопасное расстояние.

На место ЧП выезжали сотрудники МЧС, они нейтрализовали вещество пеной, залив ей весь двор. Как сообщает "Царь.Град" в бочке находился толуол. Это вещество может поражать нервную систему. Он опасен для человека, если долго вдыхать его пары. Во время ЧП пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

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